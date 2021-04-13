Datça'nın kadın ramazan davulcusu; kansere yakalandı pes etmedi - Son Dakika

Datça'nın kadın ramazan davulcusu; kansere yakalandı pes etmedi

13.04.2021 11:19

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 3 yıldır ramazan davulculuğu yapan Özlem İsar (44), kanser hastası olmasına rağmen geleneği yaşatmak için dün gece sokak sokak dolaşıp, maniler eşliğinde halkı sahura kaldırdı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 3 yıldır ramazan davulculuğu yapan Özlem İsar (44), kanser hastası olmasına rağmen geleneği yaşatmak için dün gece sokak sokak dolaşıp, maniler eşliğinde halkı sahura kaldırdı. Ramazan ayının ilk gecesi, davulun sesini duyup kapıya çıkan Datçalılar, elinde davulu ve yöresel kıyafeti ile İsar'ı bu yıl da karşılarında gördükleri için mutlu olduklarını belirtip, alkışlayarak destek verdi.

İstanbul'da televizyon ve radyo programcılığı, reklamcılık ve sürücü kursu hocalığı gibi çeşitli işlerde çalıştıktan sonra eşinden boşanan Özlem İsar, Datça'ya yerleşip, müzisyenliğe başladı. Çaldığı davuluyla, 'Malatyalı Özlem'  adıyla herkesi kendine hayran bırakan İsar, ramazan davulculuğunu da hobi olarak sürdürüyor. İsar, Datça'nın tek ramazan davulcusu olarak büyük ilgi görüyor.

GELENEĞİ YAŞATIYORDatça'da unutulmaya yüz tutan ramazan davulculuğu geleneğini 3 yıl önce tekrar hatırlatan Özlem İsar, bir yıldır kolon kanseri tedavisi görmesine rağmen bu yıl da davul aşkı ile ilçenin sokaklarını arşınlamaya başladı. İsar, Datça sokaklarını dolaşarak, maniler eşliğinde davul çalıp, Datçalıları ramazan ayının ilk sahuruna kaldırdı. Ramazan davulu geleneğinin yaşatılması gerektiğini ifade eden İsar, "Ramazan ayında bu yıl da davulumun başında olduğum için mutluyum. Datça'da 3 yıldır ramazan davulunu çalıyorum. Bu yıl dördüncü senemiz. İnşallah, Allah sağlık sıhhat verdiği müddetçe Datça halkına ramazanı, davulum ve en güzel dilekler ve manilerle yaşatmaya devam edeceğim" dedi.'BAŞLANGIÇTA YADIRGAYANLAR OLDU'Ramazan ayında, davulunu ilk eline aldığında kendisini yadırgayanların olduğunu belirten İsar, "Ne işin var, davul erkek olgusudur' dediler. Ama ben davula olan sevdam ve ramazan ayına olan saygım, atalarımızdan, dedelerimizden gelen bu geleneği yaşatma aşkı ile yolumdan dönmedim. 3 yıldır ramazan ayında davul çalıyorum. Başlangıçta yadırgayanlar da benimsedi, artık 'iyi ki varsın' diyorlar" dedi.KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORHastalığına rağmen ramazan davulu çalmayı sürdüren İsar, "Bir yıldır kolon kanseri tedavisi görüyorum. Kanser olmam, ramazan davulu çalmama engel değil, olamaz da. Davul aşkıyla, inanıyorum ki, bu kanseri de yeneceğim. Hastalıkta 'moral çok önemli' derler. Ben gerçekten de Datça'da o morali iliklerime kadar yaşıyorum. İyi ki de Datça'dayım. Datça'da olmasam bu hastalıkla nasıl baş ederdim, bilemiyorum. Bu yıl Allah'ın izniyle hasta da olsam, 'Davul çalabilecek misin?' diye sorduklarında hiç tereddüt etmeden çalacağımı söyledim. 'Yorulursun', dediler. Yorulmam dedim. 'Mutlu olacak mısın' dediler. Mutlu olurum dedim. 'Sen mutlu olacaksan çal o zaman' dediler'" diye konuştu.Özlem İsar'ın, Datça sokaklarında söylediği manilerden birkaçı şöyle: "Haydi Datça sahur vakti/ Kur sofranı ye yemeği/ Bak davulda Özlem Abla/ Geldi sizi kaldırmaya",  "Kanser oldum pes etmedim/ İşte yine sizlerleyim/ Ben sizleri çok özledim/ Kavuştuk geldi ramazan", "Yine geldi bak ramazan/ Korona Datça'dan yaylan/ İnşallah bu ramazanda/ Sağlık gelir tüm dünyaya", "Hastalandım vazgeçmedim/ Ramazanı iple çektim/ Korona boşa uğraşma/ Bak davulda Özlem Abla"

"Türkiye'nin turizm kenti/ Bademleri pek lezzetli/ İnsanları tatlı dilli/ Haydi Datça sahur vakti"


Datça'nın kadın ramazan davulcusu; kansere yakalandı pes etmedi
Datça'nın kadın ramazan davulcusu; kansere yakalandı pes etmedi
Datça'nın kadın ramazan davulcusu; kansere yakalandı pes etmedi
Datça'nın kadın ramazan davulcusu; kansere yakalandı pes etmedi
Datça'nın kadın ramazan davulcusu; kansere yakalandı pes etmedi
Datça'nın kadın ramazan davulcusu; kansere yakalandı pes etmedi
Datça'nın kadın ramazan davulcusu; kansere yakalandı pes etmedi
Datça'nın kadın ramazan davulcusu; kansere yakalandı pes etmedi
Datça'nın kadın ramazan davulcusu; kansere yakalandı pes etmedi
Datça'nın kadın ramazan davulcusu; kansere yakalandı pes etmedi

İstanbul, Ramazan, Kanser, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Datça'nın kadın ramazan davulcusu; kansere yakalandı pes etmedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor Devrilen kamyondaki 4 kişilik aileden acı haber: Anne yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı Devrilen kamyondaki 4 kişilik aileden acı haber: Anne yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız 1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek 1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek

Son Dakika Haberleri
12:31 Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor
12:28 Pinterest'ten sonra Twitter'a uygulanan yayın yasağının kalkması bekleniyor
12:22 Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı
12:10 Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı
11:58 Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni
11:46 Devrilen kamyondaki 4 kişilik aileden acı haber: Anne yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı
11:37 Hemşirelerin BioNTech aşısıyla zorlu sınavı! Randevuya gelmeyenler yüzünden her damlası için çabalıyorlar
11:17 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı
10:57 Şikayetçi olduğu eski sevgilisi attığı mesajla dehşete düşürdü: 30 saniyen var, sonrasına karışmam
10:48 Türkiye'deki yeni vakaların yüzde 85'i İngiliz varyantı! Peki endişe veren mutant virüs daha mı ölümcül?
Pinterest'ten sonra Twitter'a uygulanan yayın yasağının kalkması bekleniyor Pinterest'ten sonra Twitter'a uygulanan yayın yasağının kalkması bekleniyor         
12:28
Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı         
12:10
Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni         
11:58
Dağlık Karabağ'ı bahane eden Kanada, Türkiye'ye askeri teknoloji satışını durdurdu Dağlık Karabağ'ı bahane eden Kanada, Türkiye'ye askeri teknoloji satışını durdurdu         
11:54
Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken toplu taşıma uyarısı: İnsanlar iki santim bile mesafe olmadan yolculuk yapmak zorunda kalıyor Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken toplu taşıma uyarısı: İnsanlar iki santim bile mesafe olmadan yolculuk yapmak zorunda kalıyor         
11:40
Metrobüste genç kadına taciz! Yolcular şüpheliyi yakalayıp polise teslim etti Metrobüste genç kadına taciz! Yolcular şüpheliyi yakalayıp polise teslim etti         
11:28
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı         
11:17
Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı         
11:02
Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak         
10:18
Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?         
10:09
İlk sahibi uzman çavuş! Bu papağan her sabah ev halkını İlk sahibi uzman çavuş! Bu papağan her sabah ev halkını "Ölürüm Türkiye'm" parçasıyla uyandırıyor         
09:12
Ispanaklarını satamayan çiftçi çağrı yaptı: Benim ıspanağımı da satın alıp halka dağıtsınlar Ispanaklarını satamayan çiftçi çağrı yaptı: Benim ıspanağımı da satın alıp halka dağıtsınlar         
08:53
ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı         
07:21
Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası         
03:44
İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi         
00:28
Manisa'nın ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü, Kod-29'la işten çıkarıldı Manisa'nın ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü, Kod-29'la işten çıkarıldı         
19:25
Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
16:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 12:35:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Datça'nın kadın ramazan davulcusu; kansere yakalandı pes etmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei