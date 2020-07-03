Datça'nın saklı koyları keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika

MUĞLA'nın doğa güzelliğiyle ilgi çeken ilçesi Datça'da karayla bağlantısı bulunmayan saklı kalmış birçok koy, tatilcilerin ziyaretini bekliyor.

Turizm cenneti Datça, denizin yanı sıra, antik yerler ve farklı coğrafyasıyla dikkat çekiyor. Çok sayıda ünlü koy bulunan ilçede keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda koy da yer alıyor. Datça Yarımadası'nda tekne turu düzenleyen Lokman Açıl, yüzmek en için ideal koyların burada yer aldığını söyleyerek, "İsmi çok ünlü yerlerimiz var. Palamutbükü, Mesudiye, Hayıtbükü bilinen en ünlü yerlerimizden. Fakat asıl önemli olan bilinmeyen ve daha adı bile mevcut olmayan koylar. Bu koyları keşfetmeye davet ediyoruz" dedi.