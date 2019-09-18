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Datça'nın yeni Emniyet Müdürü Toygun göreve başladı

54 dakika önce

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Emniyet Müdürü İsmail Toygun, yeni görevine başladı.

Datça'nın yeni Emniyet Müdürü Toygun göreve başladı, System.String[]

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Emniyet Müdürü İsmail Toygun, yeni görevine başladı.


Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken Datça'ya atanan İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, yeni görev yerindeki görevine başladı.


Evli ve bir çocuk sahibi olan İsmail Toygun, "Datça İlçe Emniyet Müdürlüğüne tayin olmaktan gururluyum. İlçenin sorunlarını çözmek için gece gündüz 24 saat görev başında olacağız. Vatandaşlarımız sorunlarını istediği zaman bize ulaşabilirler. Sorunlara çözüm bulmak gerektiğinde, bizim bunları çözmek için elimizden geleni yapacağımızdan şüpheleri olmasın. Biz Datça Emniyet Müdürlüğü personeli olarak her zaman yanlarında olacağımızı bilmelerini istiyorum" dedi. - MUĞLA

Emniyet Müdürlüğü, Marmaris, Datça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:34 Kaynak: İHA
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