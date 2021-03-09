Datça'da polis ekiplerince belediye çalışanı kadınlara yönelik etkinlik düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Datça Belediyesinin kadın çalışanlarına, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) anlattı.
Etkinlikte kitapçık ve broşürlerde dağıtıldı. Belediye personeli kadınlar, KADES ile ilgili bilgi veren polislere teşekkür etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Datça polisi belediye çalışanı kadınlara 'KADES'i anlattı - Son Dakika