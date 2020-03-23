Datça polisi ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Datça polisi ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu - Son Dakika

Datça polisi ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu

6 saat önce

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Datça ilçesinde, Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstündekiler ile kimsesiz yaşlı ve kronik hastaların ihtiyaçlarını polisler karşılıyor.

Datça polisi ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu, System.String[]

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Datça ilçesinde, Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstündekiler ile kimsesiz yaşlı ve kronik hastaların ihtiyaçlarını polisler karşılıyor.


Korona virüsün yayılmasını engellemeye yönelik tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından risk grubunda olan 65 yaş grubu ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara sağlıkları için sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından başlatılan Vefa Sosyal Destek Grubu uygulaması Datça'da da hayata geçti.


Tedbirlerin arttırıldığı Datça'da, polis ekipleri vatandaşların yardımına koşuyor. Evlerinden çıkmamaları istenen vatandaşlar tarafından çağrı merkezine gelen talepler, Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tek tek değerlendiriliyor. Evlerine kapanan yaşlıların market alışveriş siparişleri başta olmak üzere diğer ihtiyaçları da polis ekiplerince yapıldı.


Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi içerisinde polis, zabıta, muhtar bulunuyor. İhtiyaç sahipleri 112-155 ve 156'dan yardım talebinde bulunabiliyor. - MUĞLA

Muğla, Datça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:05 Kaynak: İHA

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