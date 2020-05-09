Son Dakika › Güncel › Datça polisi yarın sokağa çıkacak yaşlıları anonsla uyardı - Son Dakika
Datça polisi yarın sokağa çıkacak yaşlıları anonsla uyardı
6 saat önce
Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yarın 4 saatliğine sokağa çıkacak olan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sağlığın korunması ve diğer vatandaşların evde kalmaları yönünde polis otolarından anons yapılıyor.
Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yarın 4 saatliğine sokağa çıkacak olan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sağlığın korunması ve diğer vatandaşların evde kalmaları yönünde polis otolarından anons yapılıyor.
Sokak sokak gezilerek yapılan anonsta şu ifadelere yer verdi: "Değerli Datçalı hemşehrilerimiz, bilindiği üzere uzun bir aradan sonra sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesi ile sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. Bu nedenle yaklaşık 2 aydır evde kalan büyüklerimizin sağlığını korumak amacıyla büyüklerimizin dışarıda olduğu saatlerde onlara duyduğumuz saygı, hürmet, sevgi ve sorumluluk duygusuyla biz evde kalalım. Dışarı çıkmayalım. Salgının önlenmesinde en önemli etkenin sosyal izolasyonu sağlamak olduğunu unutmayalım. Tedbirleri elden bırakmayalım. Hepimiz sorumluyuz" - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 07:18 Kaynak: İHA
Son Dakika Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz "Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın! Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı, alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu İş adamı Hikmet Tunceli, "Yeşil ördek gibi daldım göllere" türküsünü koronavirüse uyarlayarak seslendirdi