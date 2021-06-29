Son dakika... DATÇA'DA 3 METRE BOYUNDAKİ ÖLÜ KÖPEK BALIĞI SAHİLE VURDU - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, sahile ölü köpek balığı vurdu. Datça'nın Gökova Körfezi, Gereme Koyu'nda bugün saat 10.30 sıraları vatandaşlar, sahile vurmuş köpek balığı olduğunu fark edip, durumu Datça Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye Datça Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri mühendisleri Servet Kutlu ve Fatih Aydoğan inceleme yapmak üzere gönderildi. 3 metre 30 santimetre boyunda, 200 kilogram ağırlığındaki, ölü köpek balığının, 6 solungaçlı 'boz camgöz' cinsi olduğu öğrenildi. Gebe olduğu tahmin edilen köpek balığının, doğum yapmak üzere ya da beslenme amacıyla kıyıya geldiği tahmin ediliyor. Köpek balığı, olay yerindeki incelemelerin ardından Akdeniz Araştırmaları Enstitüsüne bilgi verilip, Datça Belediyesi'ne teslim edildi.

Datça Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nde görevli su ürünleri mühendisi Servet Kutlu, ihbar üzerine olay yerine geldiklerinde köpek balığının hareketsiz olduğunu belirtip, "Altı solungaçlı boz cam göz köpek balığı, daha çok derinlerde yaşarlar. Bölgemizde sıkça görülür. Kıyıya geliş sebebi muhtemelen ya yavru bırakmak ya da beslenme amaçlı olabilir. 3 metre 30 santimetre büyüklüğünde ve 200 kg ağırlığında. Üzerinde darp cebir izi, herhangi yara bereye rastlanmadı. İlk gelenler canlı olduğunu söylüyor ama biz geldiğimizde hareketsizdi" dedi.