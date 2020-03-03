Datça şehitler için tek yürek oldu - Son Dakika
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Datça şehitler için tek yürek oldu

6 saat önce

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen araç konvoyu ve yürüyüş ile İdlib şehitleri anılarak, Suriye rejimini kınandı.

Datça şehitler için tek yürek oldu, System.String[]

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen araç konvoyu ve yürüyüş ile İdlib şehitleri anılarak, Suriye rejimini kınandı.


Datça'da düzenlenen konvoy ve yürüyüşe yüzlerce araç ve vatandaş katıldı. Etkinliğe katılanlar araçları ile ilçenin girişi Reşadiye Mahallesi'nden, Cumhuriyet Meydanı'na kadar ilerleyerek burada büyük bir Türk bayrağı açtı. Daha sonra şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okuyan vatandaşlar "Ne mutlu Türküm diyene", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla yapılan saldırıyı kınadılar.


Datça Emniyet Müdürlüğü ekipleri etkinlikte yoğun güvenlik önlemi aldı. - MUĞLA

Suriye, İdlib, Muğla, Datça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:54 Kaynak: İHA
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