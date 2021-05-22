Datça Tenis Kulübü yeni yerinde hizmet veriyor - Son Dakika

Seyhansports_Academy Datça Tenis Kulübü, Zeytin Dalı Çam Evlerindeki tesiste hizmet vermeye devam ediyor.
Muğla, Didim, Dalaman merkezli hizmet veren merkez, Datça'da da hizmet veriyor.
Kulüp Başkanı Seyhan Heb, yaptığı açıklamada, Datça'da tenis turizmini geliştirip, büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmak istediklerini söyledi.
Çocukların 4 yaşında tenise başlayabileceğini belirten Heb, "Tenis herkesin başlayıp oynayacağı bir spordur. Datça tenis kulübü olarak amacımız Datçalı çocuklarımızı yetiştirip, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Datça'nın ismini tüm Türkiye'ye duyurmaktır." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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