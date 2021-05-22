Datça Tenis Kulübü yeni yerinde hizmet veriyor - Son Dakika

Sey­hans­port­s­_A­ca­demy Datça Tenis Kulübü, Zeytin Dalı Çam Evlerindeki tesiste hizmet vermeye devam ediyor.

Muğla, Didim, Da­la­man mer­kez­li hizmet veren merkez, Datça'da da hizmet veriyor.

Kulüp Başkanı Sey­han Heb, yaptığı açıklamada, Datça'da tenis tu­riz­mini ge­liş­ti­rip, büyük or­ga­ni­zas­yon­la­ra ev sa­hip­li­ği yap­mak istediklerini söyledi.

Çocukların 4 yaşında tenise başlayabileceğini belirten Heb, "Tenis herkesin başlayıp oynayacağı bir spordur. Datça tenis kulübü olarak amacımız Datçalı çocuklarımızı yetiştirip, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Datça'nın ismini tüm Türkiye'ye duyurmaktır." ifadesini kullandı.