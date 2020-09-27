Datça Ülkü Ocakları'ndan Türkçe tabela kullanan esnafa teşekkür - Son Dakika

Ülkü Ocakları Datça Temsilciliği tarafından ilçedeki iş yerlerinde Türkçe tabela kullanan esnada teşekkür belgesi verildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Türk dilinin korunması için herkesin hassas olması ve üzerine düşen görevi yapması gerektiği belirtildi.

Türk Dil Bayramı dolayısıyla söz konusu etkinliğin yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Kumluk Sahili ve Datça Liman bölgesindeki işletmeler içerisinde, işletme isimlerini Türkçe kullanan esnafa teşekkür etmek ve Türkçe isimlerin kullanılmasının önemini hatırlatarak, teşvik etmek amacıyla esnafa teşekkür belgesi takdim edildi." ifadesine yer aldı.