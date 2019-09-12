Son Dakika Haberleri: Datça ve bodrum'da 46 kaçak göçmen yakalandı
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Datça ve bodrum'da 46 kaçak göçmen yakalandı

2 saat önce

MUĞLA'nın Datça ve Bodrum ilçeleri açıklarında durdurulan lastik botlarda, toplam 46 kaçak göçmen yakalandı.

Datça ve bodrum'da 46 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
MUĞLA'nın Datça ve Bodrum ilçeleri açıklarında durdurulan lastik botlarda, toplam 46 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, salı günü gece yarısı gelen bir ihbarla, Datça ilçesinin Emecik Mahallesi açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmenin, Yunan adalarına yasa dışı geçiş yapmaya çalıştığını öğrendi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik botundaki görevliler tarafından tespit edilip durdurulan lastik bottaki 23'ü Suriye, 14'ü Filistin uyruklu toplam 37 kaçak göçmen, yakalandı. 28'i erkek, 4'ü kadın ve 5'i çocuk olan grup, kıyıya getirildi.
Aynı gün Sahil Güvenlik ekipleri, saat 20.33'te gelen bir ihbarla, Bodrum ilçesi Akyarlar Mahallesi açıklarında lastik bottaki bir grup kaçağın Yunan adalarına gitmeye çalıştığını öğrendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilerek durdurulan lastik bottaki 5'i Pakistan, 2'si Afganistan ve 2'si Senegal uyruklu olmak üzere tamamı yetişkin erkek toplam 9 göçmen yakalandı. Bu grup da kıyıya getirildi.
Her iki olayda yakalanan toplam 46 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Bodrum, Datça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:36 Kaynak: DHA
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