Datça'ya Dolu Yağdı
10 dakika önce
MUĞLA'nın Datça ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.
MUĞLA'nın Datça ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Datça'da, bugün saat 07.00 sıralarında başlayan şiddetli yağmur bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Fındık büyüklüğündeki dolu taneleri, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Dolu herhangi bir hasara yol açmadı. Yarım saat içinde dolu taneleri eriyince, yollarda su birikintileri oluştu.
- Datça
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:07 Kaynak: DHA
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