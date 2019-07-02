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Datça yangınının nedeni ortaya çıktı

37 dakika önce

Datça yangınının nedeni ortaya çıktı Muğla'nın Datça ilçesinde 20 hektar makilik alanın yandığı yangının elektrik tellerinden çıktığı açıkladıMUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde Cumartesi akşam saatlerinde çıkan ve sabaha karşı kontrol altına alınan makilik yangınının çıkış nedeni elektrik...

Datça yangınının nedeni ortaya çıktı
Muğla'nın Datça ilçesinde 20 hektar makilik alanın yandığı yangının elektrik tellerinden çıktığı açıkladı
MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde Cumartesi akşam saatlerinde çıkan ve sabaha karşı kontrol altına alınan makilik yangınının çıkış nedeni elektrik telleri olarak açıklandı.
Datça'nın Palamükbükü mahallesinde Cumartesi günü saat 16.30 sıralarında verici istasyonunun bulunduğu tepe üzerinde çıkan yangın gece boyunca devam etmişti. Makilik alanda çıkan yangın sonrası Datça İlçe Jandarma ve Orman ekiplerinin yaptığı araştırmada, yangına verici istasyonuna giden elektrik tellerinin sebep olduğu açıklandı. Yangında 20 hektar makilik alan yanmıştı.
Datça yangınının nedeni ortaya çıktı
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:36 Kaynak: İHA
Muğla, Datça, Yerel
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