Datçalı dövme sanatçısı Almanya'dan birincilik ödülü ile döndü - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesinde dövme sanatçısı Emre Eren (38), Almanya'da düzenlenen yarışmada, 'renkli dövme' kategorisinde Avrupa birincisi oldu. Eren, "Dövmeyi iki günde tamamladım. İlk gün 6 saat, ikinci gün ise 8 saat olmak üzere toplam 14 saat uğraş verdim" dedi.

Almanya'nın Schwerin şehrinde, 16- 17 Ekim tarihlerinde düzenlenen dövme fuarında renkli dövme kategorisinde yarışmaya katılan Emre Eren, yaptığı iguana ile birincilik ödülü kazandı. Avrupa'nın birçok ülkesinden 40 sanatçının katıldığı yarışmada, rakiplerini geride bırakarak başarıya imza atan Eren, Datçalıların gururu oldu. Dövme sanatına 2006 yılında başlayan ve 2014 yılından bu yana doğup büyüdüğü Datça'da yaşamını sürdüren evli ve 1 çocuk babası Eren, Türkiye'ye birincilik ödülü kazandırdığı için mutlu olduğunu söyledi.

'SULU BOYA RESMİ TARZINDA YAPIYORUM'

Datçalı manken Oğuz Yalçınkaya'nın (25) sağ bacağına yaptığı dövmede, iguanayı ve yaşadığı doğayı tropikal bitkiler ve güneş ışığı ile resmettiğini belirten Eren, "Yaptığım çalışma jüri tarafından çok beğenildi. Dövmeyi iki günde tamamladım. İlk gün 6 saat, ikinci gün ise 8 saat olmak üzere toplam 14 saat uğraş verdim. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden ünlü dövme sanatçılarının katıldığı yarışmada kazandığım birincilik ödülü benim için büyük bir sürpriz oldu. Daha önce de yurt dışındaki fuarlarda birincilik kazandım. Çalışmalarımı, kendime özgü sulu boya resim tarzında yapıyorum" dedi.