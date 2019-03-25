Datçalı Kadınlar, Adaylardan Taahhüt İstiyor
52 dakika önce
MUĞLA'nın Datça ilçesinde kadınlar, 31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, istek ve taleplerini içeren 18 maddelik bir taahhütnameyi imzaya açtı.
MUĞLA'nın Datça ilçesinde kadınlar, 31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, istek ve taleplerini içeren 18 maddelik bir taahhütnameyi imzaya açtı.
Datça Kadın Platformu üyesi kadınlar, Belediye Binası önünde konuyla ilgili basın açıklaması yaptı Platform adına Gülhan Keleş tarafından yapılan açıklamada cinsiyet, cinsel kimlik, ırk, din, dil üzerinden yapılan her türlü ayırımcılığa karşı politikaların geliştirilmesi istendi. Kadınların istihdamına yönelik projelerin üretilmesi gerektiği hatırlatılan açıklamada, her mahalleye kreş açılması, kadın kooperatiflerinin kurulması ve desteklenmesi talep edildi. Basın açıklamasına katılan Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, Vatan Partisi Datça Belediye Başkan adayı Ayfer Özarslan, İYİ Parti Datça Belediye Başkan adayı Levent Arslan, bazı belediye meclisi ve muhtar adayları da taahhütnameyi imzalayarak kadınlara destek verdi. - Muğla
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:22 Kaynak: DHA
Transparan Kıyafetiyle Eleştirilen Deniz Seki, İsyan Etti!
Bülent Ersoy, Konserinde Şarkısını Bölen Kadına Mikrofonla Vurdu
Oyuncu Celil Nalçakan, "Sokakta Sigara İçen Kadın Ucuzdur" Diyen Yaşar Alptekin'e Ateş Püskürdü
Yere Düşen 100 Lirayı Gizlice Alıp Cebine Koyan Vatandaş Gözaltına Alındı