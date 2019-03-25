Datçalı Kadınlar, Adaylardan Taahhüt İstiyor

MUĞLA'nın Datça ilçesinde kadınlar, 31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, istek ve taleplerini içeren 18 maddelik bir taahhütnameyi imzaya açtı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde kadınlar, 31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, istek ve taleplerini içeren 18 maddelik bir taahhütnameyi imzaya açtı.



Datça Kadın Platformu üyesi kadınlar, Belediye Binası önünde konuyla ilgili basın açıklaması yaptı Platform adına Gülhan Keleş tarafından yapılan açıklamada cinsiyet, cinsel kimlik, ırk, din, dil üzerinden yapılan her türlü ayırımcılığa karşı politikaların geliştirilmesi istendi. Kadınların istihdamına yönelik projelerin üretilmesi gerektiği hatırlatılan açıklamada, her mahalleye kreş açılması, kadın kooperatiflerinin kurulması ve desteklenmesi talep edildi. Basın açıklamasına katılan Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, Vatan Partisi Datça Belediye Başkan adayı Ayfer Özarslan, İYİ Parti Datça Belediye Başkan adayı Levent Arslan, bazı belediye meclisi ve muhtar adayları da taahhütnameyi imzalayarak kadınlara destek verdi. - Muğla

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