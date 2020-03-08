Datçalı kadınlardan '8 Mart' yürüyüşü - Son Dakika
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Datçalı kadınlardan '8 Mart' yürüyüşü

6 saat önce

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, düzenlenen yürüyüşle kutlandı.

Datçalı kadınlardan '8 Mart' yürüyüşü, System.String[]

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, düzenlenen yürüyüşle kutlandı. Kadınlar, ellerinde pankart ve dövizler taşıyarak, yürüdü.

Datça Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen etkinlik, saat 12.00'de yürüyüş korteji ile başladı. Şenkaya Kavşağı'ndan Atatürk Caddesi güzergahı üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yüründü. 1 kilometrelik yürüyüşe, 100'den fazla kadın katıldı. Kadınlar, yol boyunca pankart ve dövizler taşıyıp, sloganlar attı. Yürüyüşün sona erdiği Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan Datça Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı avukat Gülhan Keleş, kadınların taleplerini dile getirdi.


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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:53 Kaynak: DHA
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