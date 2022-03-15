Datçalı lise öğrencisi öykü yarışmasında il birincisi oldu - Son Dakika

Datça ilçesinde lise öğrencisi Deniz Kirkit'in yazdığı öykü, "Hekim Olmak ve Hekimlik" yarışmasında il birincisi seçildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından "14 Mart Tıp Bayramı" etkinlikleri kapsamında liseler arasında "Hekim Olmak ve Hekimlik" konulu öykü yarışması düzenlendi.

Yarışmada, Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi 10-A sınıfı öğrencisi Deniz Kirkit'in "Kır Çiçekleri" isimli öyküsü birinci oldu.

Kirkit, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda düzenlenen törenle ödülünü aldı.