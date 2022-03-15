Datçalı lise öğrencisi öykü yarışmasında il birincisi oldu - Son Dakika
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Datçalı lise öğrencisi öykü yarışmasında il birincisi oldu

15.03.2022 14:58
Datçalı lise öğrencisi öykü yarışmasında il birincisi oldu

Datça ilçesinde lise öğrencisi Deniz Kirkit'in yazdığı öykü, "Hekim Olmak ve Hekimlik" yarışmasında il birincisi seçildi.

Datça ilçesinde lise öğrencisi Deniz Kirkit'in yazdığı öykü, "Hekim Olmak ve Hekimlik" yarışmasında il birincisi seçildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından "14 Mart Tıp Bayramı" etkinlikleri kapsamında liseler arasında "Hekim Olmak ve Hekimlik" konulu öykü yarışması düzenlendi.

Yarışmada, Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi 10-A sınıfı öğrencisi Deniz Kirkit'in "Kır Çiçekleri" isimli öyküsü birinci oldu.

Kirkit, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda düzenlenen törenle ödülünü aldı.

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Bayramı, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Datçalı lise öğrencisi öykü yarışmasında il birincisi oldu - Son Dakika


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