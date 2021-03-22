Datçalı öğrenciler "Mavi kal Datça" klibi hazırladı - Son Dakika

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasındaki tek mavi renkli ilçe olan Datça'da, Zübeyde Hanim Anaokulu öğrencileri "Mavi Kal Datça" sloganıyla klipli sosyal sorumluluk çalışması hazırladı.

Öğrenciler, okul idaresi ve öğretmenlerin gözetiminde, gerçekleştirdikleri klipte, "Okulumda arkadaşlarımla oyun oynamak istiyorum. Mesafeyi koruyun, maske takmayı unutmayın, virüssüz bir dünya istiyoruz" çağrısında bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, yaptığı açıklamada, çocukların okul bahçesinde aynı heyecanı yaşaması için çaba gösterdiklerini, bunun için herkesin salgın tedbirlerini sıkı tutması gerektiğini ifade etti.