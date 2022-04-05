Datçalı öğrenciler sahipsiz hayvanları için mama ve su kabı tasarladı - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde lise öğrencileri, sahipsiz hayvanlar için geri dönüştürülebilir malzemelerden mama ve su kabı tasarladı.

Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi öğrencileri "Bireyden topluma yiten değerlerin kazanılması" e-twinning projesi kapsamında, sahipsiz hayvanlara destek olmak için sokaklara koyulmak üzere mama ve su kabı tasarlamaya karar verdi.

Proje kapsamında, öğretmen Çilem Varol Acar önderliğinde geri dönüştürülebilir malzemelerden mama ve su kabı üreten öğrenciler, bu ürünleri de okulun bahçesine yerleştirdi.

Okulun müdürü Hüseyin Mucu, projeyi geliştiren öğrencilere teşekkür etti.