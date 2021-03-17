Datçalı öğrencilerden "Muğla mavi olsun, mavi kal Datça" etkinliği - Son Dakika

Datçalı öğrencilerden "Muğla mavi olsun, mavi kal Datça" etkinliği

Datça'da ilkokul öğrencileri, "Muğla mavi olsun, mavi kal Datça" sloganıyla sosyal sorumluluk çalışması gerçekleştirdi.

Datça'da ilkokul öğrencileri, "Muğla mavi olsun, mavi kal Datça" sloganıyla sosyal sorumluluk çalışması gerçekleştirdi. Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) haritasındaki tek mavi renkli ilçe olan Datça'da, Kazım Yılmaz İlkokulu 4-C sınıfı öğrencileri "Mavi Kal Datça" sloganıyla sosyal sorumluluk çalışması yaptı. Öğrenciler, okul idaresi ve öğretmenlerin gözetiminde, ellerindeki salgına yönelik uyarıcı pankartlarla okuldan hareket ederek güzergah doğrultusunda yürüyüp, salgın ile mücadelede vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, yaptığı açıklamada, "Çocukların gözündeki heyecan devam etsin, diye salgın tedbirlerini sıkı tutalım. Muğla'yı hep birlikte maviye boyayalım." dedi.

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