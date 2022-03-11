Datçalı öğretmen ve öğrenciler Erasmus projesi kapsamında Portekiz'e gitti - Son Dakika
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Datçalı öğretmen ve öğrenciler Erasmus projesi kapsamında Portekiz'e gitti

11.03.2022 17:10
Datçalı öğretmen ve öğrenciler Erasmus projesi kapsamında Portekiz'e gitti

Datça Yılmazlar Ortaokulu'ndan 6 öğrenci ile 3 öğretmen Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde Erasmus+Programı Okullar Arası Değişim Ortaklıkları programı kapsamında Portekiz'e gitti.

Datça Yılmazlar Ortaokulu'ndan 6 öğrenci ile 3 öğretmen Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde Erasmus+Programı Okullar Arası Değişim Ortaklıkları programı kapsamında Portekiz'e gitti.

Türkiye, Finlandiya, Portekiz, Hollanda ve İzlanda'nın ortak olduğu projenin amacının, eğitimcilerin ve öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat alanlarındaki ilgi ve başarılarını artırarak, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki becerilerini ve dijital yeterliliklerini geliştirmek olduğu vurgulandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, yaptığı açıklamada, Türkiye'yi ve Datça'yı temsil eden öğretmen ve öğrencilerin başarılı çalışmalarının devamını diledi.

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Avrupa Birliği, Portekiz, Erasmus, Datça, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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