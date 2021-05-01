Datçalı tarım işçilerinin 'erkenci bezelye' mesaisi - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, erkenci bezelyenin hasadına başlanırken, verim ve rekolteden memnun olan üreticiler de satışın iyi olduğunu söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Baklagil üretiminin geliştirilmesi' projesi kapsamında, Datça'da bu yıl ilk kez bezelye ekimi yapan üreticinin yüzü güldü. İlçede 600 dekarlık alanda ekim yapılırken, yaklaşık 10 bin ton ürün elde edilmesi hedefleniyor. Tarlada 5 TL'den alıcı bulan erkenci bezelyeler, İzmir başta olmak üzere Aydın ve Denizli gibi Ege Bölgesi ağırlıklı illere gönderiliyor. Verim ve rekolteden memnun üreticiler, erken hasat dolayısıyla ürünü pazarda para edince şimdiden gelecek yılın planlarını yapmaya başladıklarını belirtti.