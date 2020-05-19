Datçalılar, 19 Mayıs'ta marşlarla sahura uyandı - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesinde ramazan davulcusu 43 yaşındaki Özlem İsar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için dün gece maniler yerine, marşlar söyleyerek vatandaşı sahura kaldırdı. İstanbul'da televizyon ve radyo programcılığı, reklamcılık ve sürücü kursu gibi çeşitli işlerde çalıştıktan sonra yerleştiği Datça'da, eğlence gecelerinde çaldığı davuluyla, 'Malatyalı Özlem' olarak tanınan 1 çocuk annesi Özlem İsar, Ramazan davulculuğunu ise hobi olarak sürdürüyor. Bu yıl 3'ncü kez Ramazan davulculuğu yapan İsar, manilerle sahura kaldırdığı Datçalılara, milli bayramlara denk gelen gecelerde ise marşlar söylüyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Kurtuluş Mücadelesini başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 101'inci yıldönümünde, geçen yıl olduğu gibi bu yılda Türk bayraklarıyla donattığı üstü açık bir cipiyle Datça'nın cadde ve sokaklarını dolaşan İsar, sahur boyunca İzmir marşı, Gençlik marşı ve 10'uncu yıl marşlarını söyledi. Milli bayramlara denk gelen Ramazan gecelerinde söylediği özel manilerle marşların çok beğenildiğini belirten İsar, "Herkes tarafından olumlu karşılandı. Datça'da artık milli bayram gecelerinde marşlar söylemek gelenek haline geldi. Bu geleneği sürdürmek istiyorum" dedi.