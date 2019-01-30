Datome Ana Haber Sundu
2 saat önce
Fenerbahçe Beko'nun İtalyan basketbolcu Luigi Datome, kulüp televizyonunda Türkçe haber sundu.
Fenerbahçe Beko
'nun İtalyan basketbolcu Luigi Datome, kulüp televizyonunda Türkçe haber sundu.
Fenerbahçe'de 4 sezondur forma giyen Luigi Datome, bu kez parkeye değil, kameranın karşısına geçip, kulüp televizyonunda Türkçe haber sunmaya kalktı. Özellikle sosyal medya hesabında taraftarlara Türkçe videolar çeken Datome, FB TV
'de kameraların karşısına çıkıp ana haber bülteninin açılışını yaptı. Akıcı bir Türkçe'yle konuşan İtalyan basketbolcu, daha sonra bunun bir şaka olduğunu söyledi.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komuşuoğlu ise Datome'nin bu videosunu "Fenerbahçe TV'de yılın transferi" olarak paylaştı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:06 Kaynak: İHA
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