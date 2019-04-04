Son Dakika Haberleri: Datome Milli Takımla Madalya İstiyor

Datome Milli Takımla Madalya İstiyor

56 dakika önce

Fenerbahçe'de forma giyen İtalyan basketbolcu Luigi Datome, ülkesinin milli takımıyla madalya kazanmak istediğini söyledi.

Datome Milli Takımla Madalya İstiyor, System.String[]
Fenerbahçe'de forma giyen İtalyan basketbolcu Luigi Datome, ülkesinin milli takımıyla madalya kazanmak istediğini söyledi.

FIBA'ya konuşan 31 yaşındaki Datome, "Daha önce NBA ve THY Avrupa Ligi'nde oynadım. Tek eksiğim milli takımla madalya kazanmak. Bu başarması zor bir hedef olarak görünüyor ama oynayabildiğim sürece bunu kovalayacağım." ifadelerini kullandı.

Çin'in Shenzhen kentinde yapılan 2019 Dünya Kupası kura çekimi hakkında da konuşan Datome, "Bizim için daha kötü olabilirdi." yorumunu yaptı.

İtalya, 2019 Dünya Kupası'nda Angola, Filipinler ve Sırbistan ile D Grubu'nda mücadele edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:33 Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Fenerbahçe, Spor
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