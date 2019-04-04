Datome: "Tek Eksiğim Milli Takımla Madalya Kazanmak
1 saat önce
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda forma giyen Luigi Datome, tek eksiğinin milli takımıyla madalya kazanmak olduğunu söyledi.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı
'nda forma giyen Luigi Datome, tek eksiğinin milli takımıyla madalya kazanmak olduğunu söyledi.
Fenerbahçe Beko
'nun İtalyan oyuncusu Luigi Datome, FIBA'nın resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası'nda Angola
, Filipinler
ve Sırbistan
ile birlikte D Grubu'nda mücadele edecek İtalyan yıldız, "Daha önce NBA ve Euroleague'de oynadım. Tek eksiğim milli takımla madalya kazanmak. Bu başarması zor bir hedef olarak görünüyor ama oynayabildiğim sürece bunu kovalayacağım" dedi. Çin
'in Shenzhen kentinde yapılan Dünya Kupası kura çekimi sonuçları hakkında da konuşan Datome, "Bizim için daha kötü olabilirdi. Kupada ilerlemek için, eğer doğru anladıysam, İspanya
ve Sırbistan'ı yenmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:57 Kaynak: İHA
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