DATÜB, 'Anadolu'nun Fethi 1071' festivalinde yerini aldı - Son Dakika

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB), Okçular Vakfı tarafından Bitlis'te gerçekleştirilen 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü anma etkinliklerindeki yerini aldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü 23-26 Ağustos tarihleri arasında kutlanmaya başlandı. Bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte yer alan DATÜB, Ahıskalı Türkleri ve DATÜB faaliyetlerini tanıtıyor. Çadırda, Ahıskalı Türklerin kullandıkları eski eşyalar başta olmak üzere yöresel lezzetler samsa, yağlı ekmek ve DATÜB faaliyetleri kapsamında hazırlanan dergi, gazete, kitap ve diğer çalışmaları "Anadolu'nun Fethi 1071" festivalindeki yerini aldı. - İSTANBUL