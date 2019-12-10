Son Dakika Haberleri: DATÜB Başkanı Kassanov: "Aradan 75 yıl geçse de dilimizi, dinimizi, örf adetlerimizi unutmadık"
Son Dakika Güncel DATÜB Başkanı Kassanov: 'Aradan 75 yıl geçse de dilimizi, dinimizi, örf adetlerimizi unutmadık' - Son Dakika

DATÜB Başkanı Kassanov: "Aradan 75 yıl geçse de dilimizi, dinimizi, örf adetlerimizi unutmadık"

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi "Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı" Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov'un kürsüye gelişi Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov'un gelişi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi

"Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı"

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov'un kürsüye gelişi

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov'un gelişi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programına katıldı.

DATÜB Başkanı Kassanov: Aradan 75 yıl geçse de dilimizi, dinimizi, örf adetlerimizi unutmadık

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Ahıska Türkleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:02 Kaynak: AA
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