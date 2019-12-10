Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov'un gelişi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi

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