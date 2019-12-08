Son Dakika Haberleri: DATÜB'den Ahıska Sürgünü'nün 75'inci yılı anma programı toplantısı
Son Dakika Güncel DATÜB'den Ahıska Sürgünü'nün 75'inci yılı anma programı toplantısı - Son Dakika

DATÜB'den Ahıska Sürgünü'nün 75'inci yılı anma programı toplantısı

6 saat önce

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek Ahıska Sürgünü'nün 75'inci yılı anma programı için İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirildi.

DATÜB'den Ahıska Sürgünü'nün 75'inci yılı anma programı toplantısı, System.String[]

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek Ahıska Sürgünü'nün 75'inci yılı anma programı için İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirildi.


Ahıska Sürgünü'nün 75'inci yılı anma programı, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile gerçekleşecek.


DATÜB ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) birlikte düzenlediği program için gerçekleştirilen toplantıda, programın akışı ve detaylar belirlendi.


Toplantıya DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB Gençlik Kolları Genel Koordinatörü Vehbi Berk Ülker, DATÜB Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri Nergis Doğru, Muhammed Nizam, İskender Ziyaoğlu ve Aziz Ajiyev katıldı. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ahıska Türkleri, İstanbul, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 12:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amatör futbolcu maç sırasında futbolcuları soydu
İmamoğlu'nun "Cinayet" dediği Kanal İstanbul projesi için Bakanlık ve İBB iş birliği protokolü imzaladı Eski Interpol Müdürü Mansur Güneş, İBB'de daire başkanı oldu Erdoğan'dan İslam ülkelerine zekat tepkisi: En zenginle en fakir arasındaki fark 200 katı aşıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 19:13:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DATÜB'den Ahıska Sürgünü'nün 75'inci yılı anma programı toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]