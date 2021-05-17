DATÜB'den Almatı Başkonsolosu Akıncı ile bir araya geldi - Son Dakika

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Genel Sekreter Fuat Uçar, Başkonsolos Akıncı'ya DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov başkanlığında Ahıskalı Türklerin toplum halde yaşadıkları ülkelerde ve Türkiye'de DATÜB olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirdi.

Almatı Başkonsolsoluğu Din Hizmetleri Ataşesi Emrullah Üzüm'ün de hazır bulunduğu görüşme sonrası birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi. - KARABÜK