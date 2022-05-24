KIRKLARELİ - DATÜB'den Kırklareli'nde misafir edilen Ahıska Türklerine ziyaret - Son Dakika
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KIRKLARELİ - DATÜB'den Kırklareli'nde misafir edilen Ahıska Türklerine ziyaret

24.05.2022 17:22

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) yöneticileri, savaş nedeniyle Ukrayna'dan tahliye edilerek Kırklareli'nde misafir edilen Ahıska Türklerini ziyaret etti.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) yöneticileri, savaş nedeniyle Ukrayna'dan tahliye edilerek Kırklareli'nde misafir edilen Ahıska Türklerini ziyaret etti.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, Kadın Kolları Başkanı Refika Muhammedgil, Türkiye Temsilci Başkanı İbrahim Agara ile Ukrayna Temsilcisi Marat Rasulov, Kredi ve Yurtlar Kurumunda misafir edilen Ahıska Türklerine ziyarette bulundu.

Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarının organizasyonuyla Ahıska Türklerinin savaş bölgesinden alınarak Türkiye'ye getirildiğini anımsatan Uçar, son derece başarılı bir tahliye çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti.

Tahliyelerin Ukrayna ve Kırım bölgesinde halen devam ettiğini söyleyen Uçar, Ukrayna'nın Herson bölgesinden en son tahliye edilen Ahıska Türklerinin Elazığ'a yerleştirildiğini anımsattı.

Yüce Allah'tan bir daha hiçbir milletin kötülük yaşamamasını dilediğini ifade eden Uçar, şöyle konuştu:

"Biz tahliye için listeleri yaklaşık bir buçuk ay önce Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na teslim etmiştik. Sayın Çavuşoğlu defaatle Lavrov'la görüşmesine rağmen yine onlar tahliye için izin vermediler. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan birçok kez Rusya Devlet Başkanıyla görüştü. Baktık olmuyor en son bayramın üçüncü günü Bakanımız Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede ikinci bir plan hazırlandı.

İnsanların Kırım'dan Soçi'ye kadar götürülmesi ve oradan devletimizin uçakla almasına karar verildi. Hazırlıklar yapıldı, Kırım'dan her gün 3 veya 4 otobüs insanlar alarak Soçi'ye getirildi. Devletimizden Allah razı olsun. Onlar da hem burada hem de oraya gidecek uçak için hazırlık yaptı. Çok şükür yoğun bir çalışmayla Herson'dan tahliyeler bitirildi. Yaklaşık 1300'e yakın insanımız getirildi. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz gerçekten bize çok yardımcı oldu."

Uçar ve beraberindeki heyet daha sonra yurdu gezerek çocuklar ve yetişkinler için yapılan faaliyetler hakkında İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Temelci'den bilgi aldı.

KIRKLARELİ - DATÜB'den Kırklareli'nde misafir edilen Ahıska Türklerine ziyaret
KIRKLARELİ - DATÜB'den Kırklareli'nde misafir edilen Ahıska Türklerine ziyaret
KIRKLARELİ - DATÜB'den Kırklareli'nde misafir edilen Ahıska Türklerine ziyaret
KIRKLARELİ - DATÜB'den Kırklareli'nde misafir edilen Ahıska Türklerine ziyaret
KIRKLARELİ - DATÜB'den Kırklareli'nde misafir edilen Ahıska Türklerine ziyaret
KIRKLARELİ - DATÜB'den Kırklareli'nde misafir edilen Ahıska Türklerine ziyaret
KIRKLARELİ - DATÜB'den Kırklareli'nde misafir edilen Ahıska Türklerine ziyaret
KIRKLARELİ - DATÜB'den Kırklareli'nde misafir edilen Ahıska Türklerine ziyaret
KIRKLARELİ - DATÜB'den Kırklareli'nde misafir edilen Ahıska Türklerine ziyaret
KIRKLARELİ - DATÜB'den Kırklareli'nde misafir edilen Ahıska Türklerine ziyaret
KIRKLARELİ - DATÜB'den Kırklareli'nde misafir edilen Ahıska Türklerine ziyaret
KIRKLARELİ - DATÜB'den Kırklareli'nde misafir edilen Ahıska Türklerine ziyaret
KIRKLARELİ - DATÜB'den Kırklareli'nde misafir edilen Ahıska Türklerine ziyaret
KIRKLARELİ - DATÜB'den Kırklareli'nde misafir edilen Ahıska Türklerine ziyaret
KIRKLARELİ - DATÜB'den Kırklareli'nde misafir edilen Ahıska Türklerine ziyaret
KIRKLARELİ - DATÜB'den Kırklareli'nde misafir edilen Ahıska Türklerine ziyaret

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Kaynak: AA

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