DATÜB'den korona virüse karşı yardım seferberliği sürüyor - Son Dakika

DATÜB'den korona virüse karşı yardım seferberliği sürüyor

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan ülkelerine destek çalışmalarını sürdürüyor.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan ülkelerine destek çalışmalarını sürdürüyor.


Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, salgının ilk günlerinden itibaren bölgede yaşayan halka sağlık ve tıbbi malzeme yardımında bulunuyor. Kassanov, dünyanın 9 ülkesinde bulunan Ahıska Türklerinin yanı sıra bölge halkına da korona virüs ile mücadelede maddi ve manevi yardımları ulaştırmayı sürdüreceklerini ifade etti. DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ise, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Türk Sağlık Bakanlığından Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan için sağlık ekipmanı, sağlık yardımı ve personel konusunda başvuruda bulunduklarını açıkladı. - İSTANBUL

Ahıska Türkleri, Koronavirüs, Kırgızistan, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DATÜB'den korona virüse karşı yardım seferberliği sürüyor - Son Dakika
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