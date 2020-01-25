DATÜB Elazığ için seferber oldu - Son Dakika

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Elazığ merkezli yaşanan deprem sonrası yaraları sarmak için yardım çalışmalarına başladı.



DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov Elazığ merkezli yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası başsağlığı mesajı yayınlayarak DATÜB olarak, Kızılay için kan bağışı ve yardım çağrısında bulundu.



Kassanov'un çağrısı üzerine Türkiye'de bulunan Ahıska Türkleri bölgeye yardım için seferber olurken, Ahıskalı doktorlar deprem bölgesi için gönüllü görev almak için yetkililerle irtibata geçti.



Başkan Kassanov mesajında, "Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen deprem nedeniyle tüm milletimize geçmiş olsun. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ahıska Türkleri olarak acıların sarılmasında Türkiye'nin ve milletimizin yanındayız. Rabbim ülkemizi tüm afetlerden korusun. Ahıskalı Türkler olarak acı günde başta depremden zarar gören aileler olmak üzere bölge halkının yanındayız" ifadelerini kullandı.



Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar da deprem haberini öğrendikleri ilk andan itibaren DATÜB olarak bölge ile irtibata geçtiklerini belirterek, "Yaşanan afet bizi derinden üzmüştür. Acılı ailelere başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Ahıskalı Türkler olarak başta kana bağışı olmak üzere her türlü yardım için seferber olmuş durumdayız" dedi. - İSTANBUL