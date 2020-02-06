DATÜB, faaliyetler için istişare toplantısı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DATÜB, faaliyetler için istişare toplantısı yaptı - Son Dakika

DATÜB, faaliyetler için istişare toplantısı yaptı

6 saat önce

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Kadın Kolları Türkiye Temsilciliğinin Mart ayı içerisinde hayata geçireceği bir takım faaliyetler ile ilgili istişare toplantısı gerçekleştirildi.

DATÜB, faaliyetler için istişare toplantısı yaptı, System.String[]

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Kadın Kolları Türkiye Temsilciliğinin Mart ayı içerisinde hayata geçireceği bir takım faaliyetler ile ilgili istişare toplantısı gerçekleştirildi.


DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ve DATÜB Türkiye Kadın Kolları Başkanı Selamet Cevdet'in katılımı ile yapılan istişare toplantısında mart ayı içerisinde yapılacak programlar ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.


Gerçekleştirilen toplantı ile ilgili yapılan açıklamada, "DATÜB Türkiye Kadın Kolları bölgelerdeki kadınlarımız arasında birlik ve beraberliği güçlendirmek, Ahıskalı Türklerin kültürünü tanıtmak, halkımızı bir araya toplamak için başta İstanbul olmakla, Antalya ve Erzincan'da Ahıskalı hemşehrilerimiz ile birlikte çok güzel program yapmayı planlıyoruz. Halkımızı bir araya getirecek programa sevilen sanatçılarımız güzel yorumlarıyla renk katacak, yetenekli kızlarımız tarafından örf adetlerimiz tanıtılacak, ezgiler seslendirilecektir. DATÜB Türkiye Kadın Kolları tarafından şehirlerde yapılacak programların tarihleri yakın zamanda duyurulacaktır" denildi. - KARABÜK

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:30 Kaynak: İHA
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