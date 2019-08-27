Son Dakika Haberleri: DATÜB Gençlik Kolları, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'ni ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

DATÜB Gençlik Kolları, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'ni ziyaret etti

1 saat önce

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'ni ziyaret etti.

DATÜB Gençlik Kolları, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'ni ziyaret etti, System.String[]

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'ni ziyaret etti.


DATÜB Gençlik Kolları Başkanı İsmihan Kassanov, DATÜB Gençlik Kolları Genel Koordinatörü Vehbi Berk Ülker ve Kayseri'de eğitim gören Ahıska Türkü öğrenci Haydar Habibov; Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan'la görüştü. Görüşmede, yeni dönemde Ahıskalı öğrencilerin sayısının artması konusu görüşüldü. Üniversite ve öğrencilerimizin birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirebileceği projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.


Ahıska Türkleri Gençlik kolları Niğde programında; Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan'la görüşmede DATÜB çalışmaları hakkında bilgiler verdi. - NİĞDE

Ahıska Türkleri, Ömer Halis, Rektör, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Türkiye ve Rusya'dan SU-35 ve SU-57 için ortaklık sinyali
Erdoğan'ın "güvenli bölge" çıkışına Putin'den destek: Türkiye'nin meşru hakkıdır Ensar Vakfı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Moskova'da görüşen Rus lider Putin, İdlib konusunda anlaşıldığını duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 19:28:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DATÜB Gençlik Kolları, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'ni ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]