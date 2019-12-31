DATÜB Genel Başkanı Kassanov'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
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DATÜB Genel Başkanı Kassanov'dan yeni yıl mesajı

6 saat önce

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, yeni yıl dolasıyla kutlama mesajı yayımladı.

DATÜB Genel Başkanı Kassanov'dan yeni yıl mesajı, System.String[]

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, yeni yıl dolasıyla kutlama mesajı yayımladı.


Başkan Kassanov mesajında, "2020 yılında, 2019'da var olan eksikliklerin, dünyamızdaki sorunların ve acıların bir daha yaşanmaması, milletçe vatan sevgisi ile birbirimize kenetleneceğimiz, yüreğimizdeki sevginin çoğalacağı, yaralarımızın sarılacağı, savaşın olmadığı, vatanımızda güzelliklerle dolu güzel bir yıl olmasını, dostluk, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Yeni yılın, 75 yıldır dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan aziz Ahıskalı Türk milletimize, barış, sorunlarının çözülmesine, mutlu bir hayatın başlangıcına vesile olmasını dilerim. 2019 yılı DATÜB olarak oldukça başarılı bir yıl oldu. Çok önemli çalışmalara birlikte imza attık. DATÜB olarak yürüttüğümüz faaliyetler içerisinde en önemlisi ise hiç şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde YTB ile birlikte düzenlediğimiz "1944 Ahıska Sürgünü Anma Programı" oldu. Bu programın düzenlenmesi Ahıskalı Türklerin Devletimiz nezdinde saygınlığı ve güveni sayesinde olduğunu önemle vurgulamak gerekir" ifadelerini kullandı.


Bu yıl binlerce Ahıskalı Türk'ün 'İstisnai vatandaşlık' hakkından yararlanarak Türk vatandaşı olduğunu kaydeden Kassanov şu ifadelere yer verdi: "Hizmet kavramını önemseyerek açtığımız temsilcilik ofislerimiz ile milletimizle her zamankinden daha fazla temasta olduk. Gençlik ve Kadın Kollarımızın çalışmalarıyla halkımıza hizmet ettik, yeni yılda da daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Başta Türkiye olmakla milletimizin toplum halde yaşadıkları diğer ülkelerde yaşayan tüm Ahıskalı Türk milletimizi ve tüm herkesin yeni yılını kutlar, 2020'nin barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim." - İSTANBUL

Ahıska Türkleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:01 Kaynak: İHA
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