DATÜB Genel Sekreteri Uçar'dan 'Kaymakam Yılmaz'a ziyaret

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar ve beraberindeki heyet, yeni göreve başlayan Erzincan'ın Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz'a ziyarette bulundu.

Uçar ve DATÜB yöneticilerinden oluşan heyet, Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz'ı makamında ziyaret edip "hayırlı olsun" dileklerini ileterek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Yılmaz da ziyaretlerinden dolayı DATÜB heyetine teşekkür etti.

Ziyarette Uçar, Kaymakam Yılmaz'a çeşitli hediyeler verdi.