Son Dakika Haberleri: DATÜB Genel Sekreteri Uçar'dan 'Kaymakam Yılmaz'a ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

DATÜB Genel Sekreteri Uçar'dan 'Kaymakam Yılmaz'a ziyaret

1 saat önce

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar ve beraberindeki heyet, yeni göreve başlayan Erzincan'ın Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz'a ziyarette bulundu.

DATÜB Genel Sekreteri Uçar'dan 'Kaymakam Yılmaz'a ziyaret, System.String[]

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar ve beraberindeki heyet, yeni göreve başlayan Erzincan'ın Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz'a ziyarette bulundu.

Uçar ve DATÜB yöneticilerinden oluşan heyet, Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz'ı makamında ziyaret edip "hayırlı olsun" dileklerini ileterek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Yılmaz da ziyaretlerinden dolayı DATÜB heyetine teşekkür etti.

Ziyarette Uçar, Kaymakam Yılmaz'a çeşitli hediyeler verdi.

Ahıska Türkleri, Enver Yılmaz, Erzincan, Üzümlü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başörtülü sunucuyu protesto eden gazi: Cumhuriyet değerlerine uygun görmedik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kapalı Maraş kullanıma açılacak Erdoğan önümüzdeki günlerde İBB Başkanı İmamoğlu ile vakıfları görüşecek ABD'de Müslüman yolcu, 'tuvalette sifonu iki kez çekti', uçuş iptal edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 13:50:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DATÜB Genel Sekreteri Uçar'dan 'Kaymakam Yılmaz'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]