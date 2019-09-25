DATÜB Genel Sekreteri Uçar, TOKİ Başkan Yardımcısı ile görüştü

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar ve DATÜB İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş, TOKİ Başkan Yardımcısı Hakan Akbulut'u ziyaret etti.



TOKİ Göçmen Konutları Koordinatörü Yasin Acun'un da katıldığı toplantı sonrası konuşan Genel Sekreter Uçar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Ukrayna'daki savaş bölgelerinden çıkarılarak iskanlı göç kapsamında Türkiye'ye getirilen Ahıskalılardan ek listeden kalan 54 aile için konut talebini TOKİ Başkan yardımcısı Hakan Akbulut'a ilettiklerini söyledi. Uçar, "Bunun yanı sıra serbest göçle Türkiye'ye gelen Ahıskalı Türklerin Bursa, Antalya, İstanbul ve Ankara'da yaşayan halkımıza onların imkanları dahilinde konut yapılmasını talep ettik. Ayrıca DATÜB Genel Başkanımızın en son Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığı görüşmede, Ardahan'ın Posof ilçesine, Kars'a ve Bitlis'in Ahlat ilçelerine yeni iskanlı göç yapılacağı ve bu iskanı da TOKİ işbirliği ile uygun görülen yerlere konutların yapılmasını istişare ettik. Görüşmeler sonucunda 54 aile için Erzincan ve Ahlat'ta gelecek ailelerin yerleştirilmesi için hazırlıklar yapılacağı, serbest göç ile gelen kardeşlerimiz için de ödeme kolaylığı sağlanacağı bildirildi. Bursa, Antalya, İstanbul ve Ankara için ise resmi yazıyla talepte bulunmamız halinde uygun yerlerde bizler için de konutların verilmesi ve ya yapılması konusunda fikir birliğine varıldı. Bizlere yakın ilgi ve alaka gösteren TOKİ Başkan Yardımcısı Hakan Akbulut'a ve Göçmen Konutları Koordinatörü Yasin Acun'a teşekkür ederiz" dedi. - İSTANBUL