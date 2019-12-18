DATÜB heyeti Ahlat'ta - Son Dakika
Son Dakika Güncel DATÜB heyeti Ahlat'ta - Son Dakika

DATÜB heyeti Ahlat'ta

6 saat önce

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar ve DATÜB İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Ahıskalı Türklerle bir araya geldi.

DATÜB heyeti Ahlat'ta, System.String[]

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar ve DATÜB İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Ahıskalı Türklerle bir araya geldi.


DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Ukrayna'daki savaş bölgelerinden çıkarılıp Türkiye'ye getirilerek Ahlat'a yerleştirilen Ahıskalı Türkleri ziyaret ederek, karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi aldı. Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un selamlarını burada yaşayan halka ileten Uçar, Ahıskalı Türklerin bu bölgede kalıcı olması adına yapılacak projelerle ilgili bilgilendirme yaptı.


DATÜB İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş ise, geçtiğimiz hafta YTB ve DATÜB'ün ortaklaşa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan 14 Kasım 1944 Ahıska Sürgünü Anma Programının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldığını hatırlatarak, 'Cumhurbaşkanımızın, bu etkinlikte 'Biz Ahıskalı Türklerin her zaman yanındayız ve onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu noktada Dünya Ahıska Türkleri Başkanı Başkanı Ziyatdin Kassanov ile sorunları görüştük, görüşüyoruz, görüşmeye de devam edeceğiz' demesi bizim sorunlarımızın devlet nezdinde görüşüldüğünü, bundan sonra ise en kısa sürede çözüm odaklı çalışmaların yapılacağının göstergesidir" dedi.


Halk buluşmasında konuşan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise, Ahlat'ın Ahıskalıların öz yurdu olduğunu, kendisinin ise Ahlat'ta yaşayan herkese olduğu gibi Ahıskalılara da hizmet etmekten memnunluk duyduğunu vurguladı.


Ahlat'taki Ahıskalı Türkler de, yapılan tüm çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Çoban'a, çalışma yapan tüm yetkililere ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan anma programından dolayı ise DATÜB'e teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdiler. - BİTLİS

Mehmet Taş, Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı
Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya FETÖ tepkisi: Kabul edilemez Uludağ'da kaybolan amatör dağcılar işte böyle bulundu

Son Dakika Haberleri
21:20 ABD'nin Irak'taki diplomatik personel sayısını azaltacağı iddiası - Son Dakika
21:19 İki kızı eve gelmeyen anne konuştu : Evlatlarımı çaldılar - Son Dakika
21:17 Dini nikahlı eşini öldüren kocanın cezası 15 yıla düşürüldü -2 - Son Dakika
21:16 BERKAY İŞLEV'İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ÇATIŞMA KAMERADA - Son Dakika
21:16 Denizli'de 1 çocuk annesi kendisini iple astı - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika
20:07 Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 21:25:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DATÜB heyeti Ahlat'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]