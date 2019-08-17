Son Dakika Haberleri: DATÜB Heyeti, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü'nü ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

DATÜB Heyeti, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü'nü ziyaret etti

42 dakika önce

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Heyeti, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'i makamında ziyaret etti.

DATÜB Heyeti, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü'nü ziyaret etti, System.String[]
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Heyeti, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'i makamında ziyaret etti.

Ziyarete DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB Türkiye Erzincan İl Temsilcisi Vahit Mirza ve yardımcısı Gülmira Elisegil ile DATÜB Kadın Kolları Erzincan Temsilcisi Elmira Elisagil katıldı.

Ercincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent tarafından oldukça sıcak karşılanan heyet Ahıskalı öğrencilerin Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde eğitimi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Sekreter Fuat Uçar ziyaretle ilgili olarak öncelikle DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un selamlarını Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'e ilettiklerini açıklayarak Üniversitesi'nin Ahıskalılar için önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Genel Sekreteri Uçar, DATÜB olarak, Ahıskalı öğrencilerin üniversiteye yerleştirilmesi hususunda taleplerini dile getirdi.

DATÜB Heyetinin ziyaretinden dolayı oldukça memnun olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Akın Levent, öğrenci kontenjan talebinin değerlendirileceğini, Ahıskalı gençlerin yetiştirilmesi ve gelecekte milletine hizmet edebilmeleri adına yapılacak çalışmalarda her türlü destek vermeye hazır olduklarını bildirdi ve Genel Sekreter Uçar'a, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'a selamlarını iletmesini söyledi. - ERZİNCAN
Sekreter, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kağıthane'de bir kadın tartıştığı kişiyi silahla öldürdü
CHP'li Çerçioğlu'ndan AK Partili vekillere Volkswagen çağrısı: Mücadele etmeliyiz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Türk-İş Başkanı Atalay'a tepki: Kendisini saraya teslim etmiş Kadın girişimci "yapamazsın" diyenlere inat çiftlik kurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 12:51:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DATÜB Heyeti, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü'nü ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]