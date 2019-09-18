Son Dakika Haberleri: DATÜB heyeti Milletvekili Uslu'ya çalışmaları hakkında bilgi verdi
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DATÜB heyeti Milletvekili Uslu'ya çalışmaları hakkında bilgi verdi

1 saat önce

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) heyeti Ankara'da TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu'yu ziyaret etti.

DATÜB heyeti Milletvekili Uslu'ya çalışmaları hakkında bilgi verdi, System.String[]

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) heyeti Ankara'da TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu'yu ziyaret etti.


DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ziyarette Türkiye'ye gelen Ahıska Türklerinin genel durumu hakkında Atay Uslu'ya bilgi verdi. Uçar Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) olarak Milletvekili Uslu'yu Erzincan Üzümlü'ye Ahıska Türkleriyle bir araya gelmek üzere davet etti.


TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ekim ayı arifesinde Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) ile Erzincan'a giderek Ahıska Türkleri ile bir araya geleceğini iletti.


Ankara'da DATÜB Genel Başkan Ziyatdin Kassanov başkanlığındaki heyette DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, İbrahim Agara DATÜB Türkiye İcra Komitesi Başkan Yardımcısı yer aldı. Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı (DATÜB) hem Türkiye'de hem de dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan Ahıska Türklerinin yaşadığı sorunlar ile uyum konusunda genel merkez düzeyinde çalışmalarını sürdürüyor. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:43 Kaynak: İHA
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