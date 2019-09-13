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DATÜB heyeti Uludağ Üniversitesi Rektörü Kılavuz'a başarılar diledi

1 saat önce

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) heyeti, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz'u makamında ziyaret ederek başarılar diledi.

DATÜB heyeti Uludağ Üniversitesi Rektörü Kılavuz'a başarılar diledi, System.String[]

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) heyeti, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz'u makamında ziyaret ederek başarılar diledi.


Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne yeni tayin olan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan DATÜB heyeti, faaliyetleri hakkında bilgi verdi. DATÜB heyeti, ziyarette, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un hayırlı olsun mesajını Prof. Dr. Kılavuz'a ileterek birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirebilecek olan projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.


Ziyarette Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) heyeti Genel Başkan Yardımcısı ve Gürcistan Temsilcisi İsmail Akhmedov, DATÜB Türkiye İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş, DATÜB Bursa Temsilcisi Paşa Alihan, İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Osman Hatipoğlu, DATÜB Gençlik Kolları Genel Koordinatörü Vehbi Berk Ülker, DATÜB Gençlik Kolları Eğitim Komisyonu Üyesi Orhan Faik ve DATÜB Bursa Temsilciliği Sekreteri Ayşe Abbasova yer aldı. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:52 Kaynak: İHA
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