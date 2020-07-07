DATÜB heyeti, Vali Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti - Son Dakika

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) heyeti, Erzincan Valisi Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti.



Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz, DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB Erzincan Temsilcisi Vahit Mirza, DATÜB Erzincan Temsilcisi Yardımcısı Gülmira Elisagil ve DATÜB Kadın Kolları Erzincan Temsilcisi Elmira Elisagil'den oluşan DATÜB heyeti Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Erzincan'a yeni atanan Vali Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.



Görüşmede, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un selamlarını ileten Fuat Uçar, DATÜB'ün Türkiye'de ve temsilciliklerinin bulunduğu ve Ahıskalıların toplu halde yaşadıkları ülkelerde hayata geçirdiği faaliyetler ve Üzümlü'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek gelecekte yapılacak projelere destek talebinde bulundu.



Uçar görüşmede, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un, İçişleri Bakanlığı tarafından İdlib için "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" sloganıyla başlatılan briket ev kampanyasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri adından bağışladığı 7 konut briket evin dekontunu Erzincan Valisi Makas'a takdim ederek İdlib'deki soydaşlarımızın yanında olduğumuzu bildirdi.



Uçar, "Bizler, 76 yıldır sürgün hayatı yaşayan, dünyanın değişik bölgelerine savrulan bir topluluk olarak vatansızlığın ne demek olduğunu iyi biliriz. Mazlumların durumlarını herkesten daha iyi anlarız. AFAD Başkanlığı koordinasyonunda İdlib'deki kardeşlerimizle ilgili başlatılan briket ev kampanyasına Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) olarak 7 konut briket ev bağışta bulunarak şu anda mazlum durumda İdlib'de evi olmayan, çadırda yaşayan kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Biz biriz, beraberiz ve her zaman Türkiye'mizin yanındayız." dedi.



Erzincan Valisi Mehmet Makas ise Ahıskalı Türkleri bundan önce görev yaptığı yerlerde yakından tanıma fırsatı bulduğunu, Ahıskalı Türkler için elinden gelen desteği sağlayacağını, var olan sorunların çözümü istikametinde Üzümlü Kaymakamı ile birlikte ortak çalışmalar yürüteceğini, ayrıca yapılan bu görüşmeden dolayı da oldukça mutlu olduğunu dile getirdi.



Oldukça verimli geçen görüşme sonrası Vali Mehmet Makas'a DATÜB plaketi takdim edilirken birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi. - ERZİNCAN