DATÜB heyetinden Sazlı'ya ziyaret - Son Dakika

DATÜB heyetinden Sazlı'ya ziyaret

02.01.2021 20:41
DATÜB heyetinden Sazlı'ya ziyaret, System.String[]

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) heyeti, Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı'yı makamında ziyaret etti.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) heyeti, Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı'yı makamında ziyaret etti.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB Erzincan İl Temsilcisi Vahit Mirza, DATÜB Erzincan Temsilci Yardımcısı ve Üzümlü Yunusemre Mahallesi Muhtarı Elmira Elisagil ve DATÜB Kadın Kolları Erzincan Temsilcisi Gülmira Elisagil'den oluşan DATÜB heyeti, Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı'yı makamında ziyaret etti.

Görüşmede Genel Sekreter Uçar, Başkan Ahmet Sazlı'ya Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un selamlarını ileterek, Üzümlü'de ikamet eden Ahıskalı Türklerin kış döneminde çalışabilmeleri için gerekli kadroların oluşturulması hususunda yapılan çalışmalara desteklerinden dolayı kendisine teşekkür etti.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, "Üzümlü'de ikamet eden Ahıskalı Türk kardeşlerimiz artık kış dönemini daha rahat geçirecek. Bunun için Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov'un girişimleriyle Üzümlü'ye İŞKUR tarafından toplam 600 kadro verildi. Bunun 473'ü Ahıska Türkü kardeşlerimize tahsis edildi. Proje kapsamında İŞKUR ile birlikte yapılan yazışmalar, işe alınma forumları 31 Aralık itibariyle sisteme girilerek tamamlandı. Bu çalışmayı yorulmadan, tatil demeden çalışarak bitirmeyi başaran DATÜB Erzincan Temsilcisi Vahid Mirza, Elmira ve Gülmira Elisagil'e teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların yapılması için belediye başkanımız bize çok büyük destek oldu. Bugünkü ziyaretimizde belediye başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ettik, yeni yıl dolayısıyla kendilerini kutladık. Ahıskalı Türk kardeşlerimiz ocak ayı itibariyle işlerine başlayacaklar. Devletimizin himayelerinde Ukrayna'daki savaş bölgesinden çıkarılarak Üzümlü'ye getirilen kardeşlerimize böyle zor zamanda iş imkanı sağlayan, bu imkanları sunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Sözcüsü, Büyükelçi İbrahim Kalın'a, Erzincan Valimize, Üzümlü Kaymakamına, Üzümlü Belediye Başkanına, İŞKUR Müdürü ve personeline şükranlarımızı sunuyoruz. İş imkanı sağlanan kardeşlerimiz Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kaymakamlık, Belediye, Özel İl İdare ve farklı kurumlarda istihdam edilecekler. Büyük saydaki bu kadronun alınması için talepte bulunan, yoğun çaba harcayan Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov'a teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde Bitlis Ahlat'ta ikamet eden Ahıskalı Türk aileler için de İŞKUR'dan iş ve toprak tahsisi talebimizi yineledik. DATÜB olarak bizim tek amacımız insanlarımızın hayatlarını güzel şekilde sürdürmeleridir." dedi.

Ziyaretten dolayı oldukça memnun olduğunu söyleyen Başkan Sazlı, DATÜB heyetine özverili çalışmalarından dolayı birer teşekkür plaketi takdim etti. Ziyaret hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu. - ERZİNCAN

DATÜB heyetinden Sazlı'ya ziyaret

Ahmet Sazlı, Erzincan, Üzümlü, Sazlı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DATÜB heyetinden Sazlı'ya ziyaret - Son Dakika


Son Dakika

Numan Kurtulmuş, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu Bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın, evde ölü bulundu Ankaragücü maçı sonrası rahatsızlanan Yeni Malatyasporlu Ndayishimiye, bir anda yere yığıldı Rakibine sert giren yıldız futbolcu, kırmızı kart gördü! G.Saray 10 kişi kaldı Çin aşısı için gönüllü olan doktorda, tek doz uygulamanın ardından yeterli düzeyde antikor oluştu Erdoğan'ın Ayasofya'ya giriş görüntüsü! Tekbirler yükseldi, imamın uyarısı dikkate alınmadı Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu
Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti         
20:40
Dünyanın en zengin 500 insanı 2020'de servetlerine toplam 1,8 trilyon dolar kattı Dünyanın en zengin 500 insanı 2020'de servetlerine toplam 1,8 trilyon dolar kattı         
19:59
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Son Dakika: Türkiye'de 2 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 202 kişi vefat etti, 11 bin 180 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 202 kişi vefat etti, 11 bin 180 yeni vaka tespit edildi         
18:59
Tedbirler işe yarıyor! Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bugün koronavirüs vakası görülmedi Tedbirler işe yarıyor! Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bugün koronavirüs vakası görülmedi         
17:47
2 gündür kayıp gencin cansız bedeni, kız arkadaşıyla birlikte çukura gömülü halde bulundu 2 gündür kayıp gencin cansız bedeni, kız arkadaşıyla birlikte çukura gömülü halde bulundu         
16:41
Tepki çeken görüntü! Yetenek yarışmasıyla ünlenen isim, kızını çanta gibi taşıdı Tepki çeken görüntü! Yetenek yarışmasıyla ünlenen isim, kızını çanta gibi taşıdı         
16:06
Duvara kumbara yaptı, 1 yılda tam 2 bin 338 lira para biriktirdi Duvara kumbara yaptı, 1 yılda tam 2 bin 338 lira para biriktirdi         
14:11
Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı         
12:46
Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı         
12:24
Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı         
11:22
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız         
10:41
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı         
07:44
Birçok kez maskesiz görüntülenen Merve Boluğur'dan ilginç savunma: Yaradan'a çok inanıyorum, hesap verdiğim tek kişi o Birçok kez maskesiz görüntülenen Merve Boluğur'dan ilginç savunma: Yaradan'a çok inanıyorum, hesap verdiğim tek kişi o         
07:34
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 20:52:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DATÜB heyetinden Sazlı'ya ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei