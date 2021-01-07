DATÜB heyetinden Vali Makas'a ziyaret - Son Dakika

DATÜB heyetinden Vali Makas'a ziyaret
07.01.2021 08:48
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB Erzincan Temsilcisi Vahit Mirza, Üzümlü ilçesi Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Elmira Elisagil, Vali Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB Erzincan Temsilcisi Vahit Mirza, Üzümlü ilçesi Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Elmira Elisagil, Vali Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.
Gerçekleştirilen ziyarette; DATÜB heyeti, Ahıskalı soydaşlarımızın yaşadıkları Üzümlü ilçesinde yapılan çalışmalar ve planlanan projelere yönelik Vali Makas'a bilgi verdiler.
Vali Mehmet Makas ise DATÜB heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. - ERZİNCAN
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