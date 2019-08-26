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DATÜB Kazakistan temsilciliği çalışmalarını sürdürüyor

25 dakika önce

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Kazakistan Temsilciliği Ahıska Türklerine yönelik başarılı çalışmalarına devam ediyor.

DATÜB Kazakistan temsilciliği çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Kazakistan Temsilciliği Ahıska Türklerine yönelik başarılı çalışmalarına devam ediyor.


Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Kazakistan Temsilciliği ülkenin her yerinde bulunan hemşerilerine ulaşıyor. DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov tarafından yakından takip edilen çalışmalar ile bölge temsilcilikleri ile Ahıska Türkü'nün yaşadığı en ücra yerlere ulaşılmaya çalışılıyor.


Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Kazakistan Temsilciliği tarafından İHA'ya yapılana açıklamada, "DATÜB Kazakistan Temsilciliği olarak Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov'un Başkanlığında Kazaistanın tüm bölgelerinde ihitiyaç sahibi halkımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bölge temsilciliklerimizle Ahıska Türkü halkımızın yaşadığı en ucra yerlere ulaşarak sorunlarını gidermeye ve özel gün olan bayramlarda toplu bayramlaşma programları düzenleyerek yardımda bulunuyoruz. Bu bayramdaki programlara emeği geçen Hasene Yardım Derneğine ve Genel Başkanımıza sonsuz teşekkür ederiz'" denildi.


2019 yılında eğitimden sosyal faaliyetlere kadar bir çok programı uygulayan DATÜB Kazakistan Temsilciliği Avrupa'dan gelen "Hasene Yardım Derneği" ile birlikte bu sene, 34 adet Almati ve 16 adet Güney Kazakistan bölgesi olmak üzere toplamda 50 büyük baş kurban kestirdi.


DATÜB, Güney Kazakistan ile Almatı bölgesindeki yetimhanelere, medrese, kuran kurslarına ve dar gelirli Ahıska Türkü ailelere sürekli yardımlar yapmaya devam ediyor.Kazakistan Müftülüğünün başlatmış olduğu Okul Yolcuğuna Yardım kampanyasına DATÜB 60 öğrenciye gerekli olan tüm kırtasiye malzemesini ulaştırdı. - KARABÜK

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:55 Kaynak: İHA
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