DATÜB Ramazan ayında 10 bin aileye ulaştı - Son Dakika

DATÜB Ramazan ayında 10 bin aileye ulaştı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Ramazan ayı içerisinde yurtiçi ve yurtdışında 10 bin aileye yardım kolisi ulaştırdı.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Ramazan ayı içerisinde yurtiçi ve yurtdışında 10 bin aileye yardım kolisi ulaştırdı. DATÜB tarafından koordine edilen Ramazan yardımları çerçevesinde ihtiyaç sahibi aileler unutulmadı. Yurtiçinde çeşitli illere bağlı bölgelerde bin aileye yardım edildi. Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) yurtdışı yardım çalışmaları kapsamında 10 bin aileye ulaştı. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Gürcistan ve Amerika'da gerçekleştiren yardımlar DATÜB ülke temsilcilikleri tarafından ailelere teslim edilirken birçok bölgede iftar programları korona tedbirleri alınarak gerçekleştirildi. Öte yandan DATÜB salgının ikinci yılında da Ahıskalı ailelere yardımlarına devam etti. - İSTANBUL

Son Dakika

Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor! Teröristlerin mühimmat ve patlayıcıları böyle imha edildi

Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer!

Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen?

WhatsApp'tan 'süre doluyor' uyarısı: Sözleşmeyi kabul etmeyenler sınırlandırılacak

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler

Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu

Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin'in, Sihirli Annem oyuncusu olduğu ortaya çıktı

Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti