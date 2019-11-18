DATÜB, sürgünün 75'inci yıl dönümünü Ahıska'da andı

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB), Ahıska'ya giderek sürgünün 75'inci yıl dönümünü andı.



DATÜB ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) ortaklığında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) destekleriyle gerçekleşen 3 günlük anma programının ikinci gününde, Ahıska'ya gidilerek Agara yolu üzerinde sürgünün gerçekleştiği tren raylarında anma töreni düzenlendi.



Tören, sürgün sırasında hayatını kaybedenler için yapılan duayla başladı. Açılış konuşmasını yapan DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, törenin düzenlenmesine katkı sağlayan Türkiye ve Gürcistan hükümetine teşekkür ederek, "75 yıl sonra biz atalarımızın topraklarına gelerek anma programı düzenleme imkanına sahibiz bugün. Bunu yıllar önce hayal dahi edemezdik" diye konuştu.



"Bizim arkamızda dağ gibi devletimiz Türkiye'miz var, arkamızda Türk dünyamız var" ifadesini kullanan Kassanov, sürgün edildikten sonra Ahıskalılara destek veren tüm ülkelere teşekkür etti.



Kassanov, Türk heyetinin Ahıska'da bulunmasının, Türk milletinin Ahıska Türklerine verdiği desteğin göstergesi olduğunun altını çizdi.



Türkiye-Gürcistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Konya Milletvekili Halil Etyemez de "Burada 75 yıl önce işlenen insanlık suçunun hatırlanması ve bunun dünyana duyurulması, aynı zamanda bir daha bu insanlık suçunun yaşanmaması için hassasiyetlerimizi geliştirmek üzere buraya geldik" ifadesini kullandı.



YTB Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf ise Ahıskalıların sürgün sırasında çok büyük acılar yaşandığına vurgu yaparak şunları söyledi:



"Bu acı duygular içinde insan ne konuşacağını bilemiyor. 75 yıl öncesini hatırlayınca bugün insanın nutku tutuluyor. Özelikle dünün zalimlerini görsün bugünkü zalimler, dünün zalimleri bugün nerede, bugünün zalimlerin de yarın nerede olacaklarını böylece düşünsünler. Bugünün mazlumları, dünün mazlumlarının gelip burada şu güneşin altında şu güzel yerde, adeta tarihe bir not düşercesine bu fırsatı yakaladıklarını görsünler. Onların torunlarının nasıl şanla şerefle o tarihi ve o tarihte yaşadığı o çileyi bir madalya olarak göğüslerine taşıdıklarını görsünler."



Törene, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Türkiye-Gürcistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Halil Etyemez, Dostluk Grubu Üyeleri AK Parti Milletvekili Zafer Işık, CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan, İYİ Parti Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, YTB Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf ile DATÜB Yönetim Kurulu Üyeleri, DATÜB Temsilcileri ve DATÜB Gençlik Kollarını temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Nizam katıldı.



Törende demiryolu hattına çelenk bırakıldı.



Çelenk koyma töreninin ardından Ahıska Kalesi ziyaret edilerek Ahıska köylerini temsilen 220 adet mumla 14 Kasım 1944 yazılarak dualar edildi.



Anma programına katılan Ahıskalılar, katıldıkları ülkelerin ve DATÜB'ün temsilciliklerinin de bulunduğu ülkelerin bayraklarını açarak Ahıska Kalesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL