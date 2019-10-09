Son Dakika Haberleri: DATÜB'tan olası "Barış Pınarı Harekatı"na destek
Son Dakika Güncel DATÜB'tan olası 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

DATÜB'tan olası "Barış Pınarı Harekatı"na destek

1 saat önce

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DÜTAB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, terör örgütlerine yönelik olası "Barış Pınarı Harekatı"na tam destek verdiklerini açıkladı.

DATÜB'tan olası

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DÜTAB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, terör örgütlerine yönelik olası "Barış Pınarı Harekatı"na tam destek verdiklerini açıkladı.


Genel Başkan Kassaov, 75 yıldır sürgünlerde yaşayan Ahıska Türklerinin, vatan ve bayrak özleminin ne olduğunu çok iyi bildiğini söyledi.


Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduklarını ifade eden Kassanov, "Bunun içindir ki; dünyanın neresinde olursak olalım, milli ruh, milli birlik ve kardeşlik adına, anavatanımız, sevdamız Türkiye Cumhuriyeti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Silahlı Kuvvetlerimizin sonuna kadar yanındayız. Herkes şunu bilmelidir ki, bu cennet vatan uğruna şehit olmak, bayrağımız için mücadele etmek biz, Ahıskalı Türklerin vazifesidir, çok büyük bir onurdur. Bu sebeple, insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör grupları nerede olursa olsun Mehmetçiğimizin pençesinden kurtulamayacaktır. Bizler, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Ahıskalı Türkler olarak Suriye'nin değişik bölgelerinde ülkemizin huzur ve güvenliğine kasteden terör örgütlerinin yuvalarını başlarına yıkmadaki kararlığından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ordumuza minnet borçluyuz. Dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin, ordumuzun yanındayız. Allah, Mehmetçiğimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın" dedi. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:06 Kaynak: İHA
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