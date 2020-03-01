DATÜB'ten İdlib harekatına destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel DATÜB'ten İdlib harekatına destek - Son Dakika

DATÜB'ten İdlib harekatına destek

6 saat önce

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, "Dünyanın neresinde olursak olalım, birlik ve kardeşlik adına, anavatanımız, sevdamız Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Silahlı Kuvvetlerimizin sonuna kadar yanındayız" dedi.

DATÜB'ten İdlib harekatına destek, System.String[]

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, "Dünyanın neresinde olursak olalım, birlik ve kardeşlik adına, anavatanımız, sevdamız Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Silahlı Kuvvetlerimizin sonuna kadar yanındayız" dedi.


"76 yıldır sürgünlerde yaşayan Ahıska Türkleri, vatan ve bayrak özleminin ne olduğunu çok iyi bilir" diyen Kassanov, "Mehmetçiğimiz, devletimizin sınırlarında terör koridoru kurmak isteyenlere anında düşmanın hayasızca akınına 'dur' demektedir. Umudu tüketilmek istenen masumlara umut, huzuru kaçırılan mahzunlara huzur dağıtmak üzere sefere çıkan Mehmetçiğimiz, İdlib'de hain bir saldırıya uğradı. Acımız büyük, yüreğimiz buruktur. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim yaralılarımıza şifalar ihsan etsin. Ülkemiz bu haklı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacaktır. Hiçbir şehidinin kanını yerde bırakmayacaktır. İhanet edenleri görmezden gelenleri unutmayacaktır. Unutmayalım ki bizi biz yapan, bizi millet yapan değerlerimizin etrafında kenetlendikçe kazanamayacağımız hiçbir mücadele yoktur. Birlik, beraberlik ve kardeşlik şuurunu diri tuttukça, karşı koyamayacağımız hiçbir hain saldırı, elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur. Şu bilinmelidir ki, hainlerin oyunları bozulacak, zalimlerin tuzakları ayaklarına, hileleri başlarına dolanacaktır. Dün Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında olduğu gibi bugün de zafer, aziz milletimizin olacaktır. 76 yıldır sürgünlerde yaşayan Ahıska Türkleri, vatan ve bayrak özleminin ne olduğunu çok iyi bilir. Bunun içindir ki; dünyanın neresinde olursak olalım, birlik ve kardeşlik adına, anavatanımız, sevdamız Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Silahlı Kuvvetlerimizin sonuna kadar yanındayız" ifadelerine yer verdi.


Genel Başkan Kassanov, açıklamasında ayrıca, "Herkes şunu bilmelidir ki, bu cennet vatan uğruna şehit olmak, bayrağımız için mücadele etmek biz, Ahıskalı Türklerin vazifesidir, çok büyük bir onurdur. Bu sebeple, insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan Esed ve destekçileri nerede olursa olsun Mehmetçiğimizin pençesinden kurtulamayacaktır. Bizler, dünyanın çeşitli ülkelerinde ( Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Amerika) yaşayan Ahıskalı Türkler olarak, Suriye'nin İdlib başta olmak üzere değişik bölgelerinde ülkemizin huzur ve güvenliğine kasteden terör örgütlerinin yuvalarını başlarına yıkmadaki kararlılığından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ordumuza minnet borçluyuz. Yaşadığımız bütün ülkelerde günlerdir toplu dualarımızla ve bütün gönlümüzle tüm Ahıskalı Türkler devletimizin ve kahraman askerlerimizin ordumuzun yanındayız. Allah'ım! Ezanımız dinmesin, vatanımız bölünmesin, bayrağımız inmesin diye savaşan kahraman askerimizin ayağına taş değdirtme. Allah, Mehmetçiğimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın. Allah yar ve yardımcıları olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Ahıska Türkleri, Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:23 Kaynak: İHA
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